Casos aconteceram na Eurocopa 2024, que foi sediada na AlemanhaKirill Kudryavtsev / AFP
As investigações, realizadas também em outros pontos do país, se concentram na distribuição de ingressos atribuídos às cidades-sede, segundo um comunicado das autoridades alemãs.
De acordo com a Promotoria de Bochum (oeste) e a polícia alemã, "um suspeito, então ativo em uma cidade-sede", teria recebido "vantagens não autorizadas" de pessoas responsáveis dentro da sociedade organizadora da Eurocopa 2024.
A sociedade organizadora da fase final da Eurocopa 2024 era uma empresa conjunta da DFB e da Uefa, majoritariamente controlada por esta última e sediada nas antigas instalações da Federação Alemã, em Frankfurt.
Segundo o jornal Bild, estariam envolvidas as prefeituras de Berlim, Hamburgo, Stuttgart e também Munique, bem como várias companhias.
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