Casos aconteceram na Eurocopa 2024, que foi sediada na Alemanha - Kirill Kudryavtsev / AFP

Casos aconteceram na Eurocopa 2024, que foi sediada na AlemanhaKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 01/07/2026 12:02

As autoridades realizaram buscas na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) em Frankfurt por suspeitas de corrupção durante a organização da Eurocopa 2024 neste país, confirmou a própria entidade à AFP.



As investigações, realizadas também em outros pontos do país, se concentram na distribuição de ingressos atribuídos às cidades-sede, segundo um comunicado das autoridades alemãs.



De acordo com a Promotoria de Bochum (oeste) e a polícia alemã, "um suspeito, então ativo em uma cidade-sede", teria recebido "vantagens não autorizadas" de pessoas responsáveis dentro da sociedade organizadora da Eurocopa 2024.

Além disso, vários dirigentes são acusados de "ter oferecido às cidades-sede direitos de preferência exclusivos sobre ingressos, dos quais algumas fizeram uso parcial".



A sociedade organizadora da fase final da Eurocopa 2024 era uma empresa conjunta da DFB e da Uefa, majoritariamente controlada por esta última e sediada nas antigas instalações da Federação Alemã, em Frankfurt.



Segundo o jornal Bild, estariam envolvidas as prefeituras de Berlim, Hamburgo, Stuttgart e também Munique, bem como várias companhias.