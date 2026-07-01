Ex de Jojo Todynho esclarece se viu jogo do Brasil com mãe de Vini Jr. em meio a rumores de romanceReprodução / Instagram
Ex de Jojo Todynho quebra silêncio sobre mãe de Vini Jr. na Copa
Policial militar se pronunciou nas redes sociais e falou sobre especulações de affair com Fernanda Cristina nos Estados Unidos
Ex de Jojo Todynho quebra silêncio sobre mãe de Vini Jr. na Copa
Policial militar se pronunciou nas redes sociais e falou sobre especulações de affair com Fernanda Cristina nos Estados Unidos
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