Ex de Jojo Todynho esclarece se viu jogo do Brasil com mãe de Vini Jr. em meio a rumores de romanceReprodução / Instagram

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Rio - Thiago Gonçalves, de 38 anos, se pronunciou sobre os rumores de que teria assistido ao jogo do Brasil contra o Japão, pela Copa do Mundo, ao lado de Fernanda Cristina, de 45, mãe de Vini Jr. O policial militar e influenciador, que ficou conhecido por seu antigo relacionamento com Jojo Todynho, está nos Estados Unidos e acompanhou a partida diretamente do estádio, na última segunda-feira (29).
Nos Stories do Instagram, Thiago decidiu esclarecer a situação após a repercussão do assunto. "Vamos lá, galera. Para mim, esse assunto já estava até encerrado, mas como continua reverberando, vou esclarecer alguns pontos. Até porque, estão envolvendo muitas pessoas. Acabaram de mandar uma foto da minha filha de um outro jogo que fui com ela. Vou a estádios com a minha filha frequentemente", afirmou.
Em seguida, ele negou que estivesse acompanhado de Fernanda na partida. "Para dar uma diminuída na euforia, eu não estava com a mãe do Vini, a Fernanda, no estádio no último jogo do Brasil", declarou. O policial ainda indicou que não pretende prolongar o assunto. "Vou continuar minha trajetória e agradeço a quem respeitar", completou.
Os rumores sobre um possível affair entre Thiago e Fernanda começaram no início de maio, depois que os dois apareceram em um vídeo na área vip de um show do cantor Ferrugem, no Rio de Janeiro. Na época, o policial militar também se pronunciou e afirmou que não existia um casal.
Depois disso, a mãe de Vini Jr. publicou uma foto ao lado de Thiago em um estádio de futebol no Brasil. No registro, ela aparece fazendo biquinho, enquanto ele surge sorridente e com a camisa do Botafogo. A imagem foi apagada pouco depois, mas já havia circulado nas redes sociais.
Relacionamento com Jojo Todynho
Thiago ganhou maior visibilidade por causa do namoro discreto que viveu com Jojo Todynho. A relação durou cerca de um ano e chegou ao fim em março deste ano, pouco depois de o policial sofrer um infarto e ser internado às pressas.
Na ocasião, Jojo cuidou do então namorado no hospital e também comentou o estado de saúde dele. A cantora afirmou que o quadro teve relação com estresse e negou especulações de que o problema teria sido causado pelo uso de anabolizantes.