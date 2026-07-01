Mexicanos lotaram as ruas de várias cidades do país para comemorar a classificação do México na Copa - Reprodução de vídeo

Mexicanos lotaram as ruas de várias cidades do país para comemorar a classificação do México na CopaReprodução de vídeo

Publicado 01/07/2026 09:47

A Secretaria de Saúde da capital informou que uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram por asfixia. A imprensa local menciona uma terceira vítima fatal que ainda não foi confirmada pelas autoridades.



Na terça-feira à noite, o México venceu sua primeira partida eliminatória em Copas do Mundo em 40 anos, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Equador no Estádio Azteca. O resultado garantiu ao México a vaga nas oitavas de final.



Mais de um milhão de pessoas se reuniram para celebrar nas ruas da Cidade do México, principalmente na área do 'Ángel de la Independencia', segundo a prefeitura.