O México está nas oitavas da Copa do Mundo de 2026. A classificação veio com a vitória sobre o Equador por 2 a 0 no Estádio Azetca, na madrugada desta quarta-feira (1º), pela fase 16-avos de final do torneio. Quiñones e Raúl Jiménez fizeram os gols do jogo. Já nos acréscimos do segundo tempo, Hincapié cobriu a boca com a mão ao discutir com Santiago Giménez, foi expulso e deixou os equatorianos com um a menos.
A partida ente as duas seleções começou com atraso por causa das condições climáticas. O jogo estava marcado para começar às 22h (de Brasília), mas passou para as 23h (de Brasília).
Na próxima fase, o México enfrentará o vencedor do jogo entre Inglaterra e RD Congo, que vão medir forças nesta quarta-feira (1º), a partir das 13h (de Brasília), em Atlanta.
O jogo
O México teve um início de partida de muita intensidade e criou chances desde o começo para abrir o placar. O Equador encontrava muita dificuldade e teve a primeira a primeira grande oportunidade do Equador apenas aos 17 minutos, quando Yeboah driblou o marcador dentro da área e acertou a trave.
A seleção mexicana, por sua vez, não queria deixar o Equador "entrar na partida" e tratou de inaugurar o placar aos 22 minutos. Quiñones foi acionado pelo lado esquerdo, avançou, invadiu a área e chutou forte para balançar a rede.
O time da casa ampliou a vantagem aos 31 minutos. Ordóñez vacilou e entregou a bola para Jiménez. O centroavante tocou para Quiñones, que logo devolveu o passe. Já dentro da área, o camisa 9 finalizou e mandou no ângulo, sem chances de defesa.
O Equador, por sua vez, conseguiu assustar novamente na reta final. Yeboah finalizou bem, mas o goleiro Rangel se esticou todo para salvar o México e mandar a bola para escanteio.
Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou. O Equador tinha mais posse de bola e tentava encontrar espaços para furar o sistema defensivo adversário. O México, por sua vez, se defendia, mas não conseguia encaixar um contra-ataque que levasse perigo à meta adversária.
Apesar disso, antes da pausa para a hidratação na etapa complementar, as melhores chances de gol foram dos mexicanos, em duas cobranças de escanteio seguidas.
O Equador não deixou de lutar, mas não conseguiu superar o sistema defensivo mexicano, que ainda não foi vazado nesta Copa. A melhor oportunidade veio pouco depois da pausa para hidratação. Rodríguez foi acionado, dominou bonito no peito, mas não conseguiu finalizar bem.
Já nos acréscimos, Hincapié, que tampou a boca ao falar com Giménez, foi expulso e deixou o Equador com um a menos. O árbitro foi chamado ao monitor do VAR para revisar o ocorrido e apresentou o cartão vermelho.
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