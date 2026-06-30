Estádio Azteca nesta terça-feira (30), antes do jogo entre México e Equador - Rodrigo Oropeza / AFP

Estádio Azteca nesta terça-feira (30), antes do jogo entre México e EquadorRodrigo Oropeza / AFP

Publicado 30/06/2026 22:03 | Atualizado 30/06/2026 23:10

O jogo entre México e Equador no Estádio Azteca, nesta terça-feira (30), começará com atraso por causa das "condições climáticas adversas na Cidade do México, incluindo o risco causado por raios nas proximidades do estádio", conforme explicou a Fifa. A partida, válida pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, estava prevista para começar às 22h (de Brasília), mas o início passou para as 23h (de Brasília).

O México avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo A da Copa do Mundo. A seleção, aliás, está com 100% de aproveitamento até aqui no torneio: são três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido.

Já o Equador garantiu vaga como um dos oito melhores terceiros colocados. No Grupo E, La Tri perdeu para Costa do Marfim (1 a 0), empatou com Curaçao (0 a 0) e venceu a Alemanha (2 a 1).