Lucas Paquetá é titular da seleção brasileira - Megan Briggs / Getty Images via AFP

Lucas Paquetá é titular da seleção brasileiraMegan Briggs / Getty Images via AFP

Publicado 30/06/2026 20:41

Estados Unidos - A situação de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda , preocupa a seleção brasileira. A CBF não deu prazo para retorno, mas o meio-campista pode não atuar mais nesta Copa do Mundo.

O exame indicou lesão grau 2. Não há otimismo nem para que ele se recupera para uma eventual final, segundo o 'ge'. A decisão da Copa de 2026 acontecerá no dia 19 de julho, em Nova Jersey. Apesar disso, a CBF evita descartá-lo.

Lucas Paquetá é titular e peça importante na equipe de Carlo Ancelotti. Segundo o comunicado da CBF, ele "seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível".

O jogador se machucou na segunda-feira (29), durante a vitória sobre o Japão por 2 a 1, pela fase 16-avos de final da Copa. Ele não voltou para o segundo tempo da partida.

Sem o camisa 20, o Brasil enfrentará a Noruega no próximo domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), em Nova Jersey. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.