Lucas Paquetá é titular da seleção brasileiraMegan Briggs / Getty Images via AFP
Paquetá pode não jogar mais pela seleção brasileira nesta Copa
Meia sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda
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