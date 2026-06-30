Bruno Guimarães celebra classificação do BrasilRafael Ribeiro / CBF

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Pedro Logato
Rio - Decisivo na vitória da seleção brasileira por 2 a 1 contra o Japão, o meia Bruno Guimarães, de 28 anos, incorporou Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-atacante e ex-treinador, ao fazer uma contagem regressiva para o título da Copa do Mundo de 2026.
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"Tínhamos cinco finais pela frente, agora faltam quatro", disse o jogador, depois da classificação conseguida nos acréscimos contra os japoneses.
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Dentre outros costumes, Zagallo tinha o hábito de jogo a jogo apontar o número de partidas que faltavam para a seleção brasileira alcançar os seus objetivos.
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Classificado para as oitavas de final na Copa do Mundo, o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário na partida do próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.