Didier Deschamps é o técnico da França - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Didier Deschamps é o técnico da FrançaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 21:30 | Atualizado 30/06/2026 21:31

Rio - Dominante do início ao fim, a França venceu a Suécia por 3 a 0 , nesta terça-feira (30), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O técnico Didier Deschamps valorizou a dedicação dos jogadores e celebrou a vitória.

"Muito orgulho. Temos uma missão. Essa fase é complicada, é muito difícil, mas fomos bastante eficazes depois da primeira metade. Temos apenas quatro dias de intervalo entre os jogos, mas os jogadores estão se doando ao máximo. Jogamos bem e estou bastante orgulhoso", disse.

Com a vitória, a França garantiu a vaga nas oitavas de final e enfrentará o Paraguai, no próximo sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos. O técnico Didier Deschamps minimizou o favoritismo e pediu atenção com os paraguaios, que eliminaram a Alemanha.

"Não passaram por azar, não. Nós assistimos ao jogo contra a Alemanha. É um adversário sul-americano e que faz bons duelos. Não se classificaram às oitavas de final por sorte. Nós observamos, assistimos o jogo contra a Alemanha, mas ainda temos mais alguns dias para pensar mais", finalizou.