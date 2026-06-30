Julian Nagelsmann tem futuro incerto na AlemanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
"Nos próximos dias, discutiremos com calma e profundidade os motivos pelos quais a equipe não conseguiu atingir seu potencial máximo e não correspondeu às suas próprias expectativas e às do futebol alemão como um todo. Após um revés como esse, e com os desafios que temos pela frente, não podemos e não vamos simplesmente voltar à rotina de sempre".
A Alemanha caiu precocemente na Copa do Mundo de 2026, ainda na fase de 16 avos de final, ao ser eliminada pelo Paraguai. A seleção europeia saiu atrás no placar com gol de Enciso, mas deixou tudo igual no início da segunda etapa com Kai Havertz. O empate permaneceu até o fim do tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação.
"Tenho contrato e estou à disposição. Não sou do tipo que foge das minhas responsabilidades. Mas, claro, também conheço os mecanismos do futebol", disse o treinador ao canal alemão Sportschau.
Nagelsmann assumiu a seleção alemã em setembro de 2023. Desde então, comandou a equipe em 37 partidas, com 23 vitórias, seis empates e oito derrotas. Ele iniciou a carreira no Hoffenheim e passou pelo Bayern de Munique, onde conquistou um Campeonato Alemão e duas Supercopas da Alemanha.
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