Julian Nagelsmann tem futuro incerto na Alemanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Julian Nagelsmann tem futuro incerto na AlemanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 18:36

O futuro de Julian Nagelsmann no comando da Alemanha está incerto após a eliminação na Copa do Mundo. Em comunicado, o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf, lamentou a campanha da seleção e afirmou que a entidade fará uma análise profunda sobre o desempenho da equipe.



"Nos próximos dias, discutiremos com calma e profundidade os motivos pelos quais a equipe não conseguiu atingir seu potencial máximo e não correspondeu às suas próprias expectativas e às do futebol alemão como um todo. Após um revés como esse, e com os desafios que temos pela frente, não podemos e não vamos simplesmente voltar à rotina de sempre".





A Alemanha caiu precocemente na Copa do Mundo de 2026, ainda na fase de 16 avos de final, ao ser eliminada pelo Paraguai. A seleção europeia saiu atrás no placar com gol de Enciso, mas deixou tudo igual no início da segunda etapa com Kai Havertz. O empate permaneceu até o fim do tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação. Leia mais: Em 98, Noruega tinha 'Haaland da época' que foi pesadelo para o Brasil A Alemanha caiu precocemente na Copa do Mundo de 2026, ainda na fase de 16 avos de final, ao ser eliminada pelo Paraguai. A seleção europeia saiu atrás no placar com gol de Enciso, mas deixou tudo igual no início da segunda etapa com Kai Havertz. O empate permaneceu até o fim do tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação.

Jonathan Tah chegou marcar para a Alemanha no tempo extra, mas o árbitro foi ao monitor do VAR e anulou o lance por falta de Anton no goleiro Orlando Gill.

A decisão foi para os pênaltis, e Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah desperdiçaram suas cobranças. Apesar da eliminação, Julian Nagelsmann descartou deixar o cargo.



"Tenho contrato e estou à disposição. Não sou do tipo que foge das minhas responsabilidades. Mas, claro, também conheço os mecanismos do futebol", disse o treinador ao canal alemão Sportschau.



Nagelsmann assumiu a seleção alemã em setembro de 2023. Desde então, comandou a equipe em 37 partidas, com 23 vitórias, seis empates e oito derrotas. Ele iniciou a carreira no Hoffenheim e passou pelo Bayern de Munique, onde conquistou um Campeonato Alemão e duas Supercopas da Alemanha.

*Sob a supervisão de João Alexandre Borges.