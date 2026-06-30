Lamine Yamal celebra gol marcado pela Espanha na Copa do Mundo - Divulgação / Seleção Espanhola

Lamine Yamal celebra gol marcado pela Espanha na Copa do MundoDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 30/06/2026 17:56

Espanha - Destaque da seleção espanhola, Lamine Yamal colocou a Fúria acima da França, outra favorita ao título da Copa do Mundo. Em entrevista ao programa de rádio espanhol 'El Partidazo de COPE', ele relembrou que os Bleus não vencem os espanhóis há dois anos.

"Para mim, não há ninguém acima da Espanha. A França não nos vence há dois anos. Então, não pode ser considerada melhor que nós", disse o craque, que tentou suavizar: "A Copa do Mundo começa agora (no mata-mata), não há favoritos".

Nos período citado por Yamal, espanhóis e franceses se enfrentaram duas vezes em competições oficiais, ambas em mata-matas. A primeira, em julho de 2024, foi pela semifinal da Eurocopa e terminou em classificação — e depois título — de 'La Roja', com vitória por 2 a 1 e gol do ponta do Barcelona.

A segunda, em junho do ano seguinte, foi um 5 a 4, novamente em favor da Espanha, pela semifinal da Liga das Nações. Na ocasião, Lamine Yamal marcou duas vezes e igualou Pelé como os únicos jogadores a marcarem três vezes contra a seleção francesa antes dos 18 anos de idade.

Classificadas em primeiro lugar de seus grupos nesta Copa do Mundo, as duas seleções entram em campo nesta semana pela segunda fase. A França enfrenta a Suécia nesta terça (30), às 18h (de Brasília). Já a Espanha joga contra a Áustria na quinta (2), a partir das 16h (de Brasília). Um confronto entre elas pode acontecer em uma eventual semifinal.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges.