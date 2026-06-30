Kento Shiogai recebeu muitos comentários de internautas brasileiros após a vitória da Seleção sobre o JapãoReprodução de Instagram
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Shiogai disse que seleção não é mais como antigamente e vira alvo de ataques nas redes sociais
O que disse o jogador japonês sobre a seleção brasileira
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