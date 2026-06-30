Kento Shiogai recebeu muitos comentários de internautas brasileiros após a vitória da Seleção sobre o Japão - Reprodução de Instagram

Kento Shiogai recebeu muitos comentários de internautas brasileiros após a vitória da Seleção sobre o JapãoReprodução de Instagram

Publicado 30/06/2026 12:16

teve o perfil pessoal no Instagram 'invadido' por comentários irônicos, com risadas e até xenófobos.

Kento Shiogai virou o principal alvo dos internautas brasileiros após a vitória da Seleção por 2 a 1 sobre o Japão. O jogador japonês viu uma declaração sua sobre o momento atual do Brasil virar polêmica e

Enquanto isso acontecia na internet, Shiogai tratou de dar fim à polêmica. O jogador, que não entrou em campo na partida de segunda-feira (29), em Houston, explicou que foi mal interpreatado ao dizer que o Brasil "não é mais como antigamente'.



"Não quis dizer que o Brasil é fraco. Só queria dizer que os gols do Neymar eram coisa do passado, não são mais relevantes no presente. Mas acho que não há nada que eu possa fazer agora que as coisas chegaram a esse ponto", disse à imprensa japonesa após a partida.



Diante da repercussão, a fala do japonês gerou incômodo até mesmo entre os jogadores da seleção brasileira. Marquinhos cobrou mais respeito, antes do duelo, e Matheus Cunha provocou ainda no campo, lembrando que o país é o único pentacampeão da Copa do Mundo.



“Uma vez que foi transmitido daquela forma, não há o que fazer. Nós perdemos, e eu nem consegui jogar. Então, é natural que provoquem”, completou.



O que disse o jogador japonês sobre a seleção brasileira



Em uma coletiva antes do jogo pela fase de 16avos da Copa do Mundo, Shiogai, de 21 anos, não viu o Brasil como o bicho-papão de antigamente. Além disso, afirmou que só conhecia Neymar e Vini Jr.



"Acho que é um adversário que podemos vencer. Não é mais o Brasil de antigamente, então acredito que temos que entrar para dominar o jogo. Mas, mesmo que a partida fique complicada, espero que nós, que estamos no banco, possamos entrar e ajudar a salvar a equipe", afirmou antes da partida.