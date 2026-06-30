Ex de Jojo Todynho acompanha Brasil em área reservada com mãe de Vini Jr. - Reprodução / Instagram

Ex de Jojo Todynho acompanha Brasil em área reservada com mãe de Vini Jr.Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 10:33 | Atualizado 30/06/2026 10:47

Rio - O romance entre Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., e o policial militar Thiago Gonçalves, ex-namorado de Jojo Todynho, parece ter entrado em uma nova fase. O militar assistiu à vitória do Brasil contra o Japão diretamente do estádio de Houston, no Texas, em um setor reservado e próximo ao gramado.

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Nas redes sociais, Thiago mostrou a chegada ao estádio, assim como Fernanda. Apesar dos registros no mesmo local, os dois se mantiveram discretos e não publicaram fotos juntos. O policial também compartilhou conteúdos da casa onde está hospedado, com direito a imagens da área externa e da piscina.Essa não foi a primeira vez que os dois estiveram no mesmo ambiente em jogos da Seleção Brasileira. No início do mês, Thiago e Fernanda também foram vistos no Maracanã, durante outro confronto do Brasil.Recentemente, o policial militar reagiu a críticas nas redes sociais por conta do novo relacionamento. Em meio a comentários de internautas que desaprovaram o romance com a mãe de Vini Jr., Thiago curtiu uma mensagem em sua defesa. "Moço, te dou um conselho: vai ser feliz sem olhar para trás. E fod*-se quem se incomoda", escreveu uma seguidora.O envolvimento entre os dois ganhou ainda mais repercussão depois que Thiago recebeu um presente especial de aniversário: uma camisa 7 do Real Madrid autografada por Vini Jr. Ele mostrou o item nas redes sociais e também exibiu uma sacola da grife Prada. "Os presentes já chegaram, e vou dividir uma parte deles e agradecer a quem enviou", disse. "¡Gracias, hermana!", completou o policial, sem citar o nome de Fernanda.Os rumores de romance começaram no início de maio, quando Fernanda Cristina e Thiago Gonçalves foram vistos juntos na área VIP de um show do cantor Ferrugem. Pouco depois, a mãe do jogador publicou uma foto ao lado do policial em seu perfil no Instagram, mas apagou o registro em seguida e afirmou que a postagem havia sido feita por engano.Thiago Gonçalves e Jojo Todynho terminaram o namoro no início de março, depois de cerca de um ano de relação. Na época, ele teria descoberto o fim do relacionamento pelas redes sociais.