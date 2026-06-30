Vini Jr. e Virginia FonsecaReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Em meio aos rumores de uma possível reconciliação com Virgina Fonseca, Vini Jr. elogiou a influenciadora digital por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (29), depois da vitória do Brasil contra o Japão. O jogador da Seleção reagiu às imagens publicadas pela loira, no Instagram, em que ela aparecia no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, toda produzida e animada para a partida. 
"Que estilo! Vamos, Brasil", escreveu Vini Jr. No último dia 24, ele também interagiu em um post de Virginia e atiçou os fãs que torcem pela volta do casal. O craque deixou emojis de coração em um álbum de fotos dela e escreveu: "É o Brasil". No mesmo dia, a loira assistiu ao jogo do Brasil contra a Escócia, no estádio, e comemorou os gols marcados pelo jogador. 
O fim do relacionamento de Vini e Virginia foi anunciado pela influenciadora no dia 15 de maio. Na ocasião, ela afirmou que não negociava o "inegociável". O atleta se manifestou sobre o término, dias depois, e agradeceu o período que viveu ao lado da influenciadora.
Entretanto, internautas apontam uma possível reconciliação entre eles devido as interações públicas. Usuários das redes sociais acreditam que uma comemoração de Vini Jr., na estreia da Seleção pela Copa, teria sido direcionada para o local onde Virginia estava no estádio. Em outra partida, eles especularam que o jogador acenou em direção ao setor em que a apresentadora estaria. Já no Dia dos Namorados, Virginia mostrou um buquê de flores que recebeu, sem revelar quem enviou o mimo, e o nome do jogador foi mencionado. 
 
 
 
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