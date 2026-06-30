Vini Jr. e Virginia FonsecaReprodução do Instagram
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Técnico decide deixar o comando da seleção holandesa
Equipe foi eliminada da Copa do Mundo nos pênaltis para Marrocos
Jogo entre México e Equador, pela Copa do Mundo, tem início atrasado
Partida estava marcada para começar às 22h (de Brasília)
Globo bate recordes com classificação do Brasil na Copa do Mundo
Transmissão da vitória sobre o Japão alcançou cerca de 52 milhões de pessoas
Deschamps enaltece jogadores da França e projeta jogo com Paraguai
Treinador francês prevê jogo difícil contra a seleção paraguaia
Mbappé dedica vitória da França a Deschamps: 'É o líder do grupo'
Craque francês fez dois gols na vitória sobre a Suécia
Paquetá pode não jogar mais pela seleção brasileira nesta Copa
Meia sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda