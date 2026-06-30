Danilo errou em gol japonêsNelson Terme / CBF

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Pedro Logato
Rio - Um dos jogadores mais experientes do grupo da seleção brasileira, Danilo, de 34 anos, admitiu que falhou no gol do Japão na partida da última segunda (29), pela segunda fase da Copa do Mundo. O veterano destacou a força da equipe de Carlo Ancelotti para virar o jogo e obter a vaga.
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"Importante nossa resiliência e a força do grupo, depois de um primeiro tempo dominante, mas com poucas chances. Depois um erro meu e uma má colocação e eles saíram na frente. Mas importante a força do grupo e a resiliência, ficamos concentrados. Contei com a ajuda dos meus companheiros e conseguimos reverter", disse o defensor na zona mista.
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Danilo começou a Copa do Mundo no banco de reservas e ganhou a posição ao entrar no segundo tempo da partida contra Marrocos. O jogador do Flamengo foi titular contra Haiti, Escócia e Japão.
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Classificado para as oitavas de final na Copa do Mundo, o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário na partida do próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.
 