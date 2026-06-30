Nana Kwaku Bonsam é místico nascido em Gana - Reprodução / Instagram

Nana Kwaku Bonsam é místico nascido em GanaReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 09:30

Rio - O místico ganês Nana Kwaku Bonsam, de 52 anos, soltou mais uma de suas previsões sobre a Copa do Mundo. Ele afirmou que a Argentina, de Lionel Messi, irá se despedir da Copa do Mundo na segunda fase da competição. Segundo o feiticeiro, Cabo Verde irá avançar para as oitavas de final.

Bonsam ficou famoso em 2014, quando deu declarações de que era o responsável pela lesão de Cristiano Ronaldo na reta final da temporada que antecedeu a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Ao chegar lesionado no Mundial, o craque teve desempenho abaixo e seu país foi eliminado ainda na fase de grupos.

Na atual competição, ele já deu suas caras. O feiticeiro afirmou que trabalhou contra Harry Kane e que ele passaria em branco contra a seleção de Gana, algo que aconteceu. Depois, o artilheiro voltou a marcar na vitória da Inglaterra sobre o Panamá.

A seleção argentina entrará em campo para enfrentar Cabo Verde somente na próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), em Miami. Com 100% de aproveitamento, os atuais campeões mundiais terão pela frente uma das surpresas da Copa do Mundo.