Nana Kwaku Bonsam é místico nascido em GanaReprodução / Instagram
Feiticeiro ganês crava eliminação da Argentina na Copa para Cabo Verde
Partida irá acontecer na próxima sexta-feira (3)
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Vini Jr. elogia Virginia Fonseca em meio a rumores de reconciliação
Após vitória do Brasil, jogador comentou uma publicação feita pela influenciadora no Instagram
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