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Brasil classificado, Alemanha fora e mais: veja o resumo do 19º dia
Copa do Mundo

Brasil classificado, Alemanha fora e mais: veja o resumo do 19º dia

Vitória da seleção brasileira marca o segundo dia de mata-mata

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Jogadores da seleção brasileira comemora o gol da classificação contra o Japão
Partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Brasil e Japão, realizado no estadio de Houston, no Texas, Estados Unidos, na segunda-feira(29).
Partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Brasil e Japão, realizado no estadio de Houston, no Texas, Estados Unidos, na segunda-feira(29).
Partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Brasil e Japão, realizado no estadio de Houston, no Texas, Estados Unidos, na segunda-feira(29).
Partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Brasil e Japão, realizado no estadio de Houston, no Texas, Estados Unidos, na segunda-feira(29).
Casemiro comemora o gol de empate da seleção brasileira contra o Japão
Gabriel Martinelli comemora o gol da classificação da seleção brasileira
Jamal Musiala, jogador da Alemanha, e Mauricio, jogador do Paraguai, durante o segundo tempo da prorrogação da partida entre Alemanha x Paraguai, válida pela fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio de Boston, em Foxborough, Estados Unidos, nesta segunda-feira (29).
Paraguai comemora gol contra Alemanha, no primeiro tempo
Kai Havertz, jogador da Alemanha, comemora seu gol durante a partida entre Alemanha x Paraguai, válida pela fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio de Boston, em Foxborough, Estados Unidos, nesta segunda-feira (29).
Partida entre Alemanha x Paraguai, válida pela fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio de Boston, em Foxborough, Estados Unidos, nesta segunda-feira (29).
Partida entre Alemanha x Paraguai, válida pela fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio de Boston, em Foxborough, Estados Unidos, nesta segunda-feira (29).
Partida entre Alemanha x Paraguai, válida pela fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio de Boston, em Foxborough, Estados Unidos, nesta segunda-feira (29).
Holanda e Marrocos protagonizaram uma partida de muitos embates físicos
Jogadores da Holanda comemoram o gol de Gakpo
Diop comemora o gol de Marrocos contra a Holanda
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Rio - O segundo dia de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 entregou muita emoção. O 19º dia do Mundial ficou marcado por jogos equilibrados e muita emoção nas classificações do Brasil, Paraguai e Marrocos, que avançaram às oitavas de final.
O Brasil venceu o Japão, de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli — no último minuto. Já o Paraguai, por sua vez, resistiu contra a Alemanha e venceu nos pênaltis após empate no tempo normal, assim como Marrocos, que também superou a Holanda nas penalidades.
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