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Brasil classificado, Alemanha fora e mais: veja o resumo do 19º dia
Vitória da seleção brasileira marca o segundo dia de mata-mata
Rio - O segundo dia de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 entregou muita emoção. O 19º dia do Mundial ficou marcado por jogos equilibrados e muita emoção nas classificações do Brasil, Paraguai e Marrocos, que avançaram às oitavas de final.
O Brasil venceu o Japão, de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli — no último minuto. Já o Paraguai, por sua vez, resistiu contra a Alemanha e venceu nos pênaltis após empate no tempo normal, assim como Marrocos, que também superou a Holanda nas penalidades.
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