Diop comemora o gol de Marrocos contra a Holanda - Divulgação / Marrocos

Diop comemora o gol de Marrocos contra a HolandaDivulgação / Marrocos

Publicado 30/06/2026 00:55 | Atualizado 30/06/2026 01:37

Rio - Em um jogo de muitos embates físicos, Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, na madrugada desta terça-feira (30), em Monterrey, no México. Após empate no tempo regulamentar e na prorrogação por 1 a 1, os marroquinos venceram os holandeses nas penalidades, que teve o goleiro Bounou como grande destaque da partida.

Com a vitória, Marrocos vai enfrentar o Canadá, no próximo sábado (4), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Um dos anfitriões da competição, os canadenses eliminaram a África do Sul com uma vitória por 1 a 0. Os marroquinos foram semifinalistas em 2022 e seguem vivos em 2026.

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Foi um jogo tenso. Holanda e Marrocos protagonizaram um primeiro tempo muito disputado e marcado por muitos embates físicos, mas de poucas oportunidades. A seleção marroquina conseguiu criar as melhores chances do primeiro tempo, mas o goleiro holandês Verbruggen fez boas defesas e teve papel determinante para manter o jogo aberto.

Já na etapa final, os espaços apareceram um pouco mais, mas o jogo continuava muito físico. Mais uma vez, os marroquinos tiveram as chances mais perigosas, mas tinham dificuldades para converter. Hakimi acertou a trave na melhor oportunidade marroquina. Depois, em outra chance, o camisa 2 demorou para finalizar e foi bloqueado.

A Holanda, por sua vez, teve dificuldade com o jogo físico de Marrocos e não conseguiu encontrar muitos espaços como os adversários. Os holandeses, no entanto, foram letais. Em contra-ataque aos 26 minutos, Summerville deu bela assistência para Gapko, que bateu na saída do goleiro Bounou para marcar o primeiro gol da partida.

Apesar do gol holandês, Marrocos não desanimou. Empurrado pela torcida, que era maioria em Monterrey, os marroquinos continuaram com o jogo físico e gerando dificuldades para a Holanda. Nos acréscimos, quando o jogo parecia caminhar para a classificação holandesa, Talbi acertou cruzamento na medida para Diop, que empatou o placar.

Após empate no tempo regulamentar, o jogo foi para prorrogação — para delírio dos mexicanos, que fizeram uma linda festa no Estádio de Monterrey. No tempo extra, Marrocos teve mais fôlego, levou mais perigo e teve a grande chance para vencer a partida, mas o goleiro Verbruggen defendeu o chute de Rahimi cara a cara dentro da pequena área.

O placar permaneceu empatado na prorrogação e o jogo foi decidido na disputa de pênaltis. A Holanda começou cobrando e saiu na frente com Koopmeiners, enquanto El Aynaoui acertou o travessão. Na sequência, Justin Kluivert também parou na trave, enquanto Rahimi empatou para Marrocos. No lance, o goleiro Verbruggen defendeu, mas a bola escapou e entrou.

Na metade da disputa, Weghorst fez para a Holanda e Talbi fez para Marrocos. Na quarta cobrança, Timber bateu para fora em uma cobrança muito mal feita. Principal jogador de Marrocos, Hakimi teve a chance de colocar o país na frente, mas acertou a trave. A decisão chegou empatada na última cobrança. Bounou defendeu a cobrança de Summerville e o artilheiro Saibari fez o gol da classificação marroquina.