Kimmich lamentou a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Kimmich lamentou a eliminação da Alemanha na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 23:00 | Atualizado 29/06/2026 23:01

Rio - A Alemanha decepcionou mais uma vez. Pela terceira edição consecutiva, a seleção alemã foi eliminada de forma precoce e não conseguiu ser competitiva. Após a derrota nos pênaltis para o Paraguai , nesta segunda-feira (29), em Boston, nos Estados Unidos, o meia Joshua Kimmich demonstrou insatisfação com o desempenho dos alemães no Mundial.

"Nós acreditamos em nós mesmos, mas, no final das contas, não foi suficiente. Talvez também falte um pouco de qualidade, porque temos de admitir que, quando você olha para trás e vê os quatro jogos, não foi suficiente, não foi sempre realmente bom. O primeiro jogo foi muito bom, no segundo tivemos um pouco de sorte e nós perdemos dois jogos. Isso não é suficiente para a Alemanha", disse.

Eliminada na fase de grupos das Copas de 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar, a Alemanha conseguiu avançar para o mata-mata em 2026. Porém, não convenceu mesmo com a classificação. No primeiro desafio eliminatório, demonstrou muitas dificuldades, empatou com o Paraguai por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, e foi derrotada nos pênaltis por 4 a 3.

"Precisamos ter mais qualidade para derrotar este adversário. Nós tivemos 120 minutos para marcar gols, não conseguimos, então, no final, estamos fora. Infelizmente, a seleção não está nesse nível no momento, e todos nós temos responsabilidade por isso. Precisamos assumir essa responsabilidade. Ninguém pode se eximir", completou o capitão da seleção alemã.