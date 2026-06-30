Virgil Van Dijk em campo pela Holanda - Divulgação / Holanda

Virgil Van Dijk em campo pela HolandaDivulgação / Holanda

Publicado 30/06/2026 09:00 | Atualizado 30/06/2026 09:01

Rio - Referência no elenco holandês, o zagueiro Virgil Van Dijk, de 34 anos, lamentou bastante a derrota nos pênaltis para Marrocos, que eliminou a equipe na segunda fase da Copa do Mundo. O defensor, que esteve presente no último Mundial, lamentou bastante o ocorrido.

"É difícil analisar agora. Foi uma partida intensa. Infelizmente, estamos fora. Em alguns momentos, o jogo correu bem. Claro que poderia ter sido melhor, mas isso não ajuda em nada. Estes são os momentos mais terríveis para um jogador de futebol", disse.

A eliminação na disputa por pênaltis mantém uma sina que envolve a Holanda. A seleção europeia não perde uma partida na Copa do Mundo desde a final em 2010, quando foi derrotada na prorrogação pela Espanha por 1 a 0.

Em 2014, 2022 e em 2026, os europeus foram eliminados nas disputas de pênalti (as duas primeiras pela Argentina, e agora pelo Marrocos). A Holanda tem a maior sequência invicta da história das Copas (16 jogos), porém, está fora de mais uma edição do torneio.