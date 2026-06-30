Virgil Van Dijk em campo pela HolandaDivulgação / Holanda
Van Dijk lamenta nova eliminação invicta da Holanda: 'Ajuda em nada'
Seleção europeia não perde uma partida na competição desde 2010
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