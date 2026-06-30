Bruno Guimarães em ação no duelo entre Brasil e Japão, na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Estados Unidos - Um dos destaques do Brasil, Bruno Guimarães está mais próximo de igualar marca de Pelé em Copas do Mundo. O camisa 8 é o líder de assistências do torneio internacional, com quatro. O Rei do Futebol é o recordista de passes para gol em uma única edição do Mundial - foram seis, em 1970.
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O volante teve papel fundamental na classificação da Amarelinha às oitavas de final. Foi ele quem achou Gabriel Martinelli livre na área, nos acréscimos do segundo tempo, para selar a virada e a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda-feira (29).

Antes, Bruno Guimarães já havia dado assistências para Vini Jr, contra Marrocos e Escócia, e Matheus Cunha, também diante dos escoceses.
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Agora, o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para saber quem terá pela frente na próxima fase. O jogo será nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Arlington.