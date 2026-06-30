Bruno Guimarães em ação no duelo entre Brasil e Japão, na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF
O volante teve papel fundamental na classificação da Amarelinha às oitavas de final. Foi ele quem achou Gabriel Martinelli livre na área, nos acréscimos do segundo tempo, para selar a virada e a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda-feira (29).
Antes, Bruno Guimarães já havia dado assistências para Vini Jr, contra Marrocos e Escócia, e Matheus Cunha, também diante dos escoceses.
Agora, o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para saber quem terá pela frente na próxima fase. O jogo será nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Arlington.
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