Bruno Guimarães em ação em Brasil x Japão - Rafael Ribeiro/ CBF

Bruno Guimarães em ação em Brasil x JapãoRafael Ribeiro/ CBF

Publicado 29/06/2026 17:16 | Atualizado 30/06/2026 07:42

Estados Unidos - O Brasil derrotou o Japão por 2 a 1 , e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O gol da vitória saiu nos acréscimos do segundo tempo após toque de Bruno Guimarães. Com o passe, o volante se tornou líder de assistências na competição, com quatro.

"Feliz demais. É um momento especial para mim. Temos que seguir. Foi um jogo muito difícil e muito truncado, em que eles queriam jogar no contra-ataque e se defender. No fim, deu tudo certo. Ganhou a equipe que mereceu", disse o camisa 8.

Bruno Guimarães deu assistência no empate com Marrocos por 1 a 1, duas na vitória sobre a Escócia por 3 a 0 e, agora, mais uma na vitória sobre o Japão. O passe para o gol de Gabriel Martinelli contra os japoneses teve um sabor ainda mais especial, já que valeu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Com a classificação, o Brasil aguarda a definição do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, para conhecer seu próximo adversário. O duelo pelas oitavas de final será no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza