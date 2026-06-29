Bruno Guimarães em ação em Brasil x JapãoRafael Ribeiro/ CBF
Bruno Guimarães se torna líder em assistências da Copa: 'Momento especial'
Volante deu o passe para o gol da vitória sobre o Japão
Brasil classificado, Alemanha eliminada e mais: veja o resumo do 19º dia da Copa
Vitória da seleção brasileira marca o segundo dia de mata-mata
Marrocos vence Holanda nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Mundo
Após empate por 1 a 1, marroquinos venceram nas penalidades por 3 a 2
Técnico da Alemanha descarta entregar cargo após eliminação na Copa
Julian Nagelsmann reclama de gol anulado contra o Paraguai
Eliminação da Alemanha mantém Brasil como único pentacampeão mundial
Argentina ainda pode reduzir a distância e entrar para o grupo dos tetra
Kimmich lamenta eliminação precoce da Alemanha: 'Falta qualidade'
Capitão alemão fez uma análise da participação da seleção no Mundial
Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre a Alemanha
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