Estados Unidos - Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin comemorou a eliminação do Irã na fase de grupos da Copa do Mundo. Além de ter ficado amplamente satisfeito, ele defendeu a forma como a seleção foi tratada ao longo da competição.
“Estou apenas feliz que eles terminaram a participação e não vão voltar. Fiquei muito feliz quando conseguimos cancelar os vistos deles e dizer que poderiam deixar os Estados Unidos”, declarou o norte-americano, segundo a ‘Sports Business Journal’.
“Talvez eu tenha até cantado uma música ou duas, ou até feito uma dança feliz”, completou.
Em meio à guerra com os Estados Unidos, o Irã sofreu uma série de imposições durante o torneio internacional. A delegação precisou transferir a base de treinamentos para Tijuana, no México. Os jogadores só conseguiam entrar em território norte-americano nas vésperas das partidas. Logo depois do apito final, eram obrigados a sair do país.
A campanha no Grupo G
Mesmo com todas as restrições, o Irã deixou a Copa do Mundo sem perder: empatou com Nova Zelândia (2 a 2), Bélgica (0 a 0) e Egito (1 a 1). A seleção esteve perto de avançar ao mata-mata, mas não terminou entre os oito melhores terceiros colocados - ficou em nono.
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