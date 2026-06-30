Mesmo com várias restrições, o Irã deixou a Copa do Mundo sem perder - Patrick T. Fallon / AFP

Mesmo com várias restrições, o Irã deixou a Copa do Mundo sem perderPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 30/06/2026 11:35

Estados Unidos - Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin comemorou a eliminação do Irã na fase de grupos da Copa do Mundo. Além de ter ficado amplamente satisfeito, ele defendeu a forma como a seleção foi tratada ao longo da competição.



“Estou apenas feliz que eles terminaram a participação e não vão voltar. Fiquei muito feliz quando conseguimos cancelar os vistos deles e dizer que poderiam deixar os Estados Unidos”, declarou o norte-americano, segundo a ‘Sports Business Journal’.



“Talvez eu tenha até cantado uma música ou duas, ou até feito uma dança feliz”, completou.

As dificuldades encaradas pelos iranianos

Em meio à guerra com os Estados Unidos, o Irã sofreu uma série de imposições durante o torneio internacional. A delegação precisou transferir a base de treinamentos para Tijuana, no México. Os jogadores só conseguiam entrar em território norte-americano nas vésperas das partidas. Logo depois do apito final, eram obrigados a sair do país.

A campanha no Grupo G



Mesmo com todas as restrições, o Irã deixou a Copa do Mundo sem perder: empatou com Nova Zelândia (2 a 2), Bélgica (0 a 0) e Egito (1 a 1). A seleção esteve perto de avançar ao mata-mata, mas não terminou entre os oito melhores terceiros colocados - ficou em nono.