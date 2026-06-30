Técnico Julian Nagelsmann admite que Alemanha não faz mais parte da elite das seleções - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Técnico Julian Nagelsmann admite que Alemanha não faz mais parte da elite das seleções William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 11:24 | Atualizado 30/06/2026 11:24

três campanhas consecutivas abaixo das expectativas em Copas do Mundo, o técnico Julian Nagelsmann fez uma constatação relevante, e apontou que a tetracampeã mundial não pode mais ser colocada na primeira prateleira das grandes seleções.

eliminação da Alemanha para o Paraguai , na fase de 16avos de final, aumentou o debate sobre o mau momento do país. Depois deem Copas do Mundo, o técnico Julian Nagelsmann fez uma constatação relevante, e apontou que a tetracampeã mundial não pode mais ser colocada na primeira prateleira das grandes seleções.

"Ser eliminado na primeira fase não é suficiente para o futebol alemão. Esta é a terceira eliminação consecutiva, então não fazemos mais parte da elite dos times. Estou decepcionado", admitiu após a eliminação alemã nos pênaltis.



Maus desempenhos da Alemanha em últimas Copas



Acostumada a figurar sempre entre os primeiros colocados, a Alemanha não consegue chegar às oitavas de final desde o título conquistado na Copa de 2014, no Brasil. Foram duas eliminações na fase de grupos, em 2018 e 2022.

E agora na nova fase, de 16avos, o que novamente deixa os alemães fora das 16 melhores seleções.



Nagelsmann toma decisão sobre o futuro



possui vínculo com a Federação Alemã até depois da Eurocopa de 2028. Apesar da pressão criada pela nova decepção, o treinador descartou deixar o cargo por iniciativa própria. Contratado em 2023, ele

"Não sou do tipo que foge das minhas responsabilidades. Mas, claro, também conheço os mecanismos do futebol", disse Nagelsmann.





