Técnico Julian Nagelsmann admite que Alemanha não faz mais parte da elite das seleções William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Técnico da Alemanha admite: 'Não fazemos mais parte da elite'
Julian Nagelsmann lamenta nova campanha frustrante em Copas, mas não entrega o cargo
Maus desempenhos da Alemanha em últimas Copas
Nagelsmann toma decisão sobre o futuro
Técnico da Alemanha admite: 'Não fazemos mais parte da elite'
Julian Nagelsmann lamenta nova campanha frustrante em Copas, mas não entrega o cargo
Bruno Guimarães se aproxima de marca de Pelé em Copas do Mundo
Volante é o líder de assistências desta edição do torneio, com quatro
Ex de Jojo Todynho vê jogo do Brasil em área reservada com mãe de Vini Jr.
Thiago Gonçalves estaria vivendo um suposto romance com Fernanda
Feiticeiro ganês crava eliminação da Argentina na Copa para Cabo Verde
Partida irá acontecer na próxima sexta-feira (3)
Vini Jr. elogia Virginia Fonseca em meio a rumores de reconciliação
Após vitória do Brasil, jogador comentou uma publicação feita pela influenciadora no Instagram
Van Dijk lamenta nova eliminação invicta da Holanda: 'Ajuda em nada'
Seleção europeia não perde uma partida na competição desde 2010
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.