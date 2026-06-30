Marrocos celebra classificação na CopaDivulgação / Marrocos

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Pedro Logato
Rio - A classificação de Marrocos foi bastante comemorada pelo técnico Mohamed Ouhabi, de 49 anos. Não somente pela possibilidade de seguir vivo na Copa do Mundo, mas pela atuação. O comandante destacou o domínio da equipe africana diante da Holanda na partida da segunda fase da competição.
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"É uma sensação incrível. Obviamente estamos felizes porque estamos classificados, mas é outro objetivo. Então não estamos felizes só porque passamos. Estamos felizes porque dominamos completamente a seleção holandesa. Todo mundo nos disse que não deveríamos enfrentar eles e que eles eram fortes demais para nós. 70% de posse de bola. Mais chutes no gol", disse.
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Apesar disso, a vitória dos Marrocos aconteceu com muita luta e no sufoco. A Holanda saiu atrás e o empate veio somente nos acréscimos com a cabeçada de Issa Diop. Na disputa dos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Bono, e os africanos venceram por 3 a 2.
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Classificados para as oitavas de final, os marroquinos irão entrar em campo contra um dos países sede da Copa do Mundo. No próximo sábado (4), em Houston, nos Estados Unidos, a seleção africana joga contra o Canadá, às 14h (de Brasília), valendo vaga na próxima fase da competição.
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Marrocos celebra classificação na Copa
Holanda e Marrocos protagonizaram uma partida de muitos embates físicos