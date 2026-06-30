Neymar volta a provocar Joachim Klement em treino da Seleção - Reprodução / X

Neymar volta a provocar Joachim Klement em treino da SeleçãoReprodução / X

Publicado 30/06/2026 15:53

Estados Unidos - Na chegada da seleção brasileira ao treino desta terça-feira (30) , momento que marca os cumprimentos entre jogadores e repórteres, Neymar deixou um recado especial na frente das câmeras. "Bom dia, Klement. Errou de novo", disse o meia, em provocação ao guru que cravou a eliminação do Brasil para o Japão e, em seguida, previu um duelo contra a Holanda na decisão.

A zoação foi destinada a Joachim Klement, o guru alemão que ficou famoso por acertar previsões em Copas do Mundo, com base em um modelo de números e estatísticas. Após errar seu palpite e a Seleção vencer os japoneses, o economista viu Neymar provocá-lo pela primeira vez, em comentário no X: "Sr. Joachim Klement … favor tentar na próxima Copa".

O alemão respondeu com mais uma previsão: a seleção holandesa esperaria o Brasil na final. Porém, horas depois, a Holanda foi eliminada para Marrocos nos pênaltis e o novo palpite também caiu. Bem-humorado, Neymar voltou a zombá-lo em novo tweet: "Errou de novo", com emojis de risos, frase que ele repetiu nesta terça (30), agora pessoalmente, antes do treinamento.

Classificado, o Brasil já iniciou a preparação para voltar a campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto está marcado para este domingo (5), às 17h (de Brasília), e será disputado no MetLife Stadium, palco da estreia da Seleção e da final do torneio

Veja vídeo da provocação de Neymar

"É, CLEMENTE, ERROU DE NOVO" O BOM DIA DO NEY



Ele não poupa ninguém e já chegou zoando o profeta que errou todas as previsões em relação ao Brasil.



: @bellexcosta | #neymar #seleçãobrasileira #futebol #copadomundo pic.twitter.com/ChBIDNq3Oc — Canal GOAT (@CanalGOATBR) June 30, 2026

*Sob supervisão de Rodrigo Souza