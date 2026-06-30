Momento em que torcedor esbarra e derruba televisão de barReprodução / X

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João Vitor Cravo
Rio - O gol de Gabriel Martinelli, que selou a vitória por 2 a 1 do Brasil sobre o Japão, na última segunda-feira (29), virou motivo de desespero para um torcedor no Leblon, na Zona Sul do Rio. Na celebração, o rapaz ergueu um canarinho de papelão, esbarrou na televisão do bar em que assistia ao jogo e a derrubou no chão. Ao redor, alguns riram e outros levaram as mãos à boca, sem acreditar.
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Poucos segundos antes do acidente, é possível perceber que o homem levantou a figura com a ajuda de um amigo, que rapidamente a soltou após a TV se "espatifar" no chão. Logo em seguida, os dois viraram as costas e aos poucos foram se afastando do aparelho, que ficou na calçada.

Veja vídeo em que torcedor derruba a TV

*Sob supervisão de Theo Faria