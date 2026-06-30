Jogadores em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Os jogadores que atuaram na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, de virada, na última segunda (29), foram preservados das atividades com o elenco - à exceção de Danilo Santos e Fabinho, que entraram na reta final da partida.
Assim, além da dupla, trabalharam no gramado: Ederson, Weverton, Bremer, Léo Pereira, Ibañez, Alex Sandro, Éderson, Neymar, Luiz Henrique e Igor Thiago. Danilo, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Rayan, Vini Jr, Matheus Cunha, Endrick e Martinelli foram a campo, mas sem chuteiras. Já Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá ficaram de fora.
O próximo compromisso do Brasil será no domingo (5), às 17h (de Brasília), em East Rutherford, pelas oitavas de final, contra o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. O jogo decisivo acontecerá nesta terça-feira (30), às 14h, em Arlington.
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