Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 16:20

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, celebrou a classificação do Paraguai para as oitavas de final da Copa do Mundo. Por meio do seu perfil oficial no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), ela provocou a Alemanha, que acabou sendo eliminada pelos sul-americanos.

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"Eis os jogadores de terceira categoria, Alemanha está eliminada! Por causa da arrogância deles, nunca subestime seu adversário", afirmou a beldade em sua publicação no Stories.

A classificação do Paraguai foi depois de uma vitória nas cobranças de pênalti. No tempo normal, a seleção sul-americana empatou por 1 a 1 com a Alemanha, e depois brilhou a estreia do goleiro Orlando Gill.