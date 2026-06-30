Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, celebrou a classificação do Paraguai para as oitavas de final da Copa do Mundo. Por meio do seu perfil oficial no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), ela provocou a Alemanha, que acabou sendo eliminada pelos sul-americanos.
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Karen Insfran marcou presença para torcer pelo Paraguai - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram
Karen Insfran postou festa dos torcedores do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Eis os jogadores de terceira categoria, Alemanha está eliminada! Por causa da arrogância deles, nunca subestime seu adversário", afirmou a beldade em sua publicação no Stories.
A classificação do Paraguai foi depois de uma vitória nas cobranças de pênalti. No tempo normal, a seleção sul-americana empatou por 1 a 1 com a Alemanha, e depois brilhou a estreia do goleiro Orlando Gill.
 