Com dois gols, Tielemans comandou a classificação belga às oitavas - AFP

Com dois gols, Tielemans comandou a classificação belga às oitavasAFP

Publicado 01/07/2026 19:49

Rio - Em jogo com virada emocionante, a Bélgica conquistou uma vitória de tirar o fôlego sobre Senegal. Após sofrer 2 a 0, os belgas reagiram nos minutos finais do primeiro tempo e conseguiram a virada na prorrogação para vencer por 3 a 2, nesta quarta-feira (1), em Seattle, nos Estados Unidos, e confirmar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Diarra e Sarr marcaram para os senegaleses, enquanto Lukaku e Tielemans, duas vezes, fizeram para os belgas.

Com a vitória, a Bélgica garantiu vaga nas oitavas de final e aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira (1), às 21h (de Brasília), em São Francisco, nos Estados Unidos. Já o confronto da próxima fase será realizado na próxima segunda (6), às 21h, em Seattle, nos Estados Unidos.

Senegal começa melhor e faz 2 a 0

Potência do futebol africano, Senegal começou melhor na partida e controlando as ações diante da Bélgica. Os senegaleses quase abriram o placar aos 12 minutos, mas Pape Gueye acertou a trave após receber belo cruzamento de Mané. Depois, aos 23, Ismaila Sarr também desviou de cabeça na trave, mas Diarra aproveitou a sobra para marcar o primeiro gol do jogo.

O gol de Senegal saiu em um momento de domínio. A Bélgica, por sua vez, apostava em contra-ataques, mas tinha dificuldades na transição. Depois do gol e da parada de hidratação, Senegal diminuiu o ritmo e deu mais espaço para os belgas, que passou a ocupar mais o campo ofensivo. De Cuyper criou a chance mais perigosa, mas o goleiro Diaw defendeu.

Ismaila Sarr marcou o segundo gol de Senegal contra a Bélgica AFP

Bélgica reage no fim e vira na prorrogação

Assim como no primeiro tempo, Senegal voltou do intervalo se impondo e manteve o controle das ações. Em ritmo muito intenso, os senegaleses empurraram a Bélgica contra a própria defesa e ampliaram aos cinco minutos, quando Ismaila Sarr recebeu lançamento de Niakhaté, invadiu a área e bateu forte na saída de Courtois para fazer 2 a 0.

Com dois gols de vantagem, Senegal recuou e passou a explorar os espaços em contra-ataque. A Bélgica, por outro lado, passou a ter mais controle da posse de bola, mas faltava criatividade na frente. Mesmo assim, os belgas cresceram no fim. A reação aconteceu em poucos minutos. Lukaku diminuiu o placar aos 40 minutos e, depois, Tielemans empatou aos 43, em um erro da saída do goleiro Diaw.



Na prorrogação, Senegal teve mais o controle da posse de bola, mas faltava a intensidade de boa parte do jogo. A Bélgica, por sua vez, se encheu de confiança após reagir no fim do tempo regulamentar. Os belgas quase marcaram com Lukebakio, que acertou o travessão. No último minuto do tempo extra, Tielemans foi derrubado por Camara na área e o VAR marcou pênalti. Tielemans deslocou Diaw e garantiu a vitória belga em Seattle.