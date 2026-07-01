Stale Solbakken é treinador da NoruegaDivulgação / Noruega

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Pedro Logato
Rio - O treinador da seleção norueguesa, Stale Solbakken, rechaçou ter provocado Carlo Ancelotti e a seleção brasileira. O comandante fez muitos elogios ao italiano e afirmou que ele é um dos mais importantes nomes da história da função.
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"Fico o mais longe possível de provocar alguém. Ancelotti talvez seja o maior treinador da história do futebol europeu, junto com Guardiola, Mourinho... em uma perspectiva histórica. Tenho um grande respeito por ele. O encontrei algumas vezes quando estava no Copenhagen e enfrentamos Chelsea e Real Madrid na Champions League. Ele é um ótimo cara, com um grande senso de humor. Temos o maior respeito por ele e pelo Brasil também. Acho que vocês podem ver o lado engraçado. Não foi uma análise profunda, só um lembrete do que vamos ter pela frente nos próximos 4 ou 5 dias", afirmou Stale Solbakken.
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O treinador também reforçou que o Brasil é o favorito para avançar às quartas de final, mas se disse confiante em relação ao bom jogo da sua equipe.
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"Acho que o Brasil está encontrando seu ritmo naturalmente, ficando melhor e melhor. Eles têm bons jogadores em todas as posições. Estou ansioso pelo desafio. Brasil é o favorito, claro. E também um grande candidato a ser campeão. Mas estava no nosso destino enfrentar eles e vamos tentar jogar o nosso melhor possível", concluiu.