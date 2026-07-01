Gol anulado da Alemanha foi no primeiro tempo da prorrogação - Reprodução / Cazé TV

Gol anulado da Alemanha foi no primeiro tempo da prorrogaçãoReprodução / Cazé TV

Publicado 01/07/2026 16:16

Estados Unidos - Diretor de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina explicou a decisão de anular o gol da Alemanha no empate por 1 a 1 com o Paraguai, pela segunda fase da Copa do Mundo. No lance, Jonathan Tah colocou os alemães em vantagem na prorrogação. No entanto, após revisão do VAR, foi marcada falta no goleiro, e o tento do zagueiro acabou invalidado. A seleção europeia acabou eliminada nos pênaltis.





"Embora manter uma posição não seja falta em si, quando um jogador atacante não está interessado na bola e se move deliberadamente, mesmo que minimamente, com a clara intenção de obstruir o movimento do adversário e impedi-lo de defender, os árbitros e o VAR, quando necessário, devem analisar cuidadosamente o lance e intervir", iniciou o especialista. Leia mais: Harry Kane celebra classificação da Inglaterra: 'Sentimento fantástico' "Embora manter uma posição não seja falta em si, quando um jogador atacante não está interessado na bola e se move deliberadamente, mesmo que minimamente, com a clara intenção de obstruir o movimento do adversário e impedi-lo de defender, os árbitros e o VAR, quando necessário, devem analisar cuidadosamente o lance e intervir", iniciou o especialista.

"Isso se verifica especialmente quando a tática visa impedir que o goleiro adversário consiga defender o gol", complementou.

Com a classificação, o Paraguai terá a França pela frente nas oitavas de final. A partida será no sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.

*Sob supervisão de Theo Faria