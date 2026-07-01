Harry Kane comemora gol marcado pela Inglaterra sobre a RD Congo, na segunda fase da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Harry Kane comemora gol marcado pela Inglaterra sobre a RD Congo, na segunda fase da Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 15:59





“É um sentimento fantástico. Um jogo louco, mas continuamos acreditando que o nosso momento chegaria. Falamos sobre qualquer jogador poder virar um herói e, hoje, fui eu", disse o centroavante, em entrevista logo após o confronto. Estados Unidos - Decisivo, Harry Kane analisou a vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a RD Congo , de virada, nesta quarta-feira (1º), em Atlanta. O atacante, que fez os gols que garantiram a classificação inglesa às oitavas de final, elogiou o desempenho da seleção ao longo dos 90 minutos.“É um sentimento fantástico. Um jogo louco, mas continuamos acreditando que o nosso momento chegaria. Falamos sobre qualquer jogador poder virar um herói e, hoje, fui eu", disse o centroavante, em entrevista logo após o confronto.

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“Temos que nos manter pacientes nesses jogos. Óbvio que agora, num mata-mata, a pressão é maior. Mas é o que falamos, queríamos ser nós mesmos. Temos que trabalhar algumas coisas mas, de maneira geral, o importante é passar. São jogos difíceis. Queremos ganhar o torneio e, para isso, precisamos ganhar todas as partidas”, completou.



A Inglaterra terá o México pela frente nas oitavas de final. O duelo será no domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.