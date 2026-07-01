Kane foi destaque da vitória da Inglaterra - Divulgação / Inglaterra

Kane foi destaque da vitória da InglaterraDivulgação / Inglaterra

Publicado 01/07/2026 15:01

Rio - Grande destaque da Inglaterra na Copa do Mundo, Harry Kane, de 32 anos, fez história na vitória sobre a República Democrática do Congo. Ao marcar duas vezes, o inglês ultrapassou Pelé e chegou a marca de 13 gols na história da principal competição do mundo.

Kane é o sexto jogador a fazer mais gols em Copa. Ele está atrás de Lionel Messi (19 gols), Kylian Mbappé (18 gols), Miroslav Klose (16 gols), Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Gerd Müller (14 gols). O inglês está empatado com Just Fontaine, que anotou todos os seus 13 gols na Copa de 1958.

Na atual Copa do Mundo, Kane tem cinco gols, um a menos que Lionel Messi e Kylian Mbappé, que são os artilheiros com seis. Ele está empatado com Haaland, da Noruega, que também balançou as redes em cinco oportunidades.

A Inglaterra voltará a jogar no próximo domingo (5), às 21h (de Brasília), contra o México, na Cidade do México. O duelo vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.