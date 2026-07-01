Kane foi destaque da vitória da InglaterraDivulgação / Inglaterra
Kane ultrapassa Pelé e vira um dos sete maiores artilheiros em Copas
Atacante, de 32 anos, foi decisivo em classificação inglesa
Jornal coloca Zico em lista de craques que nunca venceram a Copa do Mundo
Johan Cruyff, Eusebio, Sándor Kocsis e Michael Ballack completam o top 5
Com um a menos, Estados Unidos vencem a Bósnia e avançam na Copa
Nas oitavas de final, a seleção norte-americana enfrentará a Bélgica
Técnico exalta Cristiano Ronaldo e Modric antes de Portugal x Croácia
As duas seleções medem forças por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo
Musa do Cerro vira 'amuleto' do Paraguai na Copa do Mundo
Eli Villagra está acompanhando os jogos da sua seleção
Bélgica vira no fim da prorrogação, vence Senegal e vai às oitavas da Copa
Belgas sofreram 2 a 0, reagiram nos minutos finais do primeiro tempo e conseguiram a virada no tempo extra
Técnico da RD Congo exalta resiliência após eliminação para Inglaterra
Sébastién Desabre destacou a campanha e a qualidade do futebol congolês
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