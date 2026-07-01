Didier Deschamps comanda a seleção francesa desde 2012 - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Didier Deschamps comanda a seleção francesa desde 2012Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 14:43

França - Treinador da seleção francesa, Didier Deschamps ficou "no vácuo" após a classificação sobre a Suécia , ao tentar cumprimentar um de seus comandados. Estrela do Manchester City, Rayan Cherki não parece estar satisfeito com a minutagem que tem recebido nesta Copa do Mundo e ignorou o técnico depois do apito final.

Até então, Cherki foi reserva em todas as partidas da França no torneio e, ao todo, teve 69 minutos em campo. Foram 13 contra Senegal, 22 diante do Iraque, 25 frente à Noruega e 9 no triunfo da última terça-feira (30). Com isso, o meia-atacante do City não vive um momento de muita afinidade com Deschamps.

Em vídeo, o treinador se aproxima do atleta enquanto ele acena para a torcida. Ao perceber sua presença, Cherki se abaixa sutilmente para ajeitar os meiões e, quando levanta, faz de tudo para desviar de seus cumprimentos e apertos de mão. O aparente desconforto entre os dois repercutiu na imprensa internacional.

Classificada para as oitavas de final da Copa, a França volta a campo neste sábado (4), às 18h (de Brasília), para enfrentar o Paraguai. O duelo será travado no Estádio da Filadélfia, em cidade homônima, nos Estados Unidos.

Veja vídeo em que Cherki ignora Deschamps

Rayan Cherki ignorou o técnico Didier Deschamps após a vitória da França sobre a Suécia.



O jogador do Manchester City tá insatisfeito com os poucos minutos disputados na Copa do Mundo. pic.twitter.com/cNBuLBZSr1 — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 1, 2026

*Sob supervisão de Pedro Logato