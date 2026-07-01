Mbappé comemora gol marcado pela França sobre a Suécia, na segunda fase da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Mbappé comemora gol marcado pela França sobre a Suécia, na segunda fase da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 12:36

Estados Unidos - Autor de dois gols da França na vitória sobre a Suécia , Mbappé se aproximou de Messi na briga entre os maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Ao todo, o francês balançou a rede 18 vezes, uma a menos do que o argentino. Ele, porém, minimizou a disputa.

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“O objetivo é ir o mais longe possível, voltar aqui no dia 19 de julho (na final) e tentar vencer. Quanto mais gols você faz, mais sobe no ranking. Isso é natural”, iniciou o atacante, na zona mista.



“Mas também estou convencido de que Messi vai marcar mais gols. Não estou concentrado nisso. Estou focado nos adversários e em chegar à decisão”, complementou.



Os dois também lutam pela artilharia desta edição do Mundial, com seis tentos cada. “O objetivo é ir o mais longe possível, voltar aqui no dia 19 de julho (na final) e tentar vencer. Quanto mais gols você faz, mais sobe no ranking. Isso é natural”, iniciou o atacante, na zona mista.“Mas também estou convencido de que Messi vai marcar mais gols. Não estou concentrado nisso. Estou focado nos adversários e em chegar à decisão”, complementou.Os dois também lutam pela artilharia desta edição do Mundial, com seis tentos cada.

Nas oitavas de final, o próximo compromisso da França será contra o Paraguai, sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia. Já a Argentina ainda entrará em campo pela segunda fase, diante de Cabo Verde, sexta-feira (3), às 19h, em Miami.

Os maiores artilheiros da história das Copas

1. Lionel Messi (Argentina) - 19 gols

2. Kylian Mbappé (França) - 18 gols

3. Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols

4. Ronaldo (Brasil) - 15 gols

5. Gerd Müller (Alemanha) - 14 gols