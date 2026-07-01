Estados Unidos - Autor de dois gols da França na vitória sobre a Suécia, Mbappé se aproximou de Messi na briga entre os maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Ao todo, o francês balançou a rede 18 vezes, uma a menos do que o argentino. Ele, porém, minimizou a disputa.
Nas oitavas de final, o próximo compromisso da França será contra o Paraguai, sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia. Já a Argentina ainda entrará em campo pela segunda fase, diante de Cabo Verde, sexta-feira (3), às 19h, em Miami.
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