Técnico da Noruega, Stale Solbakken, em discurso no vestiário - Reprodução / X

Técnico da Noruega, Stale Solbakken, em discurso no vestiárioReprodução / X

Publicado 01/07/2026 11:30

O técnico da seleção norueguesa, Stale Solbakken, deu um discurso no vestiário após a vitória da sua equipe contra a Costa do Marfim por 2 a 1 , nesta terça-feira (30), no estádio Gigante de Acero, pela segunda fase da Copa do Mundo. Na sua fala, o treinador mencionou o período de 28 anos que o time nacional ficou de fora do Mundial e ainda mandou um recado ao técnico do Brasil, Carlo Ancelotti.

"Rapazes, vocês fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais", disse.

Para concluir, Solbakken mencionou Ancelotti. "Hoje, vocês vão aproveitar muito. E, Carlo Ancelotti, pode esperar! Vamos atrás de você!", disse, arrancando risadas dos jogadores.

Em coletiva de imprensa depois da partida contra a Costa do Marfim, o técnico norueguês evitou falar da seleção brasileira, mas a colocou como uma das principais candidatas ao título. "Sei que vamos encontrar com um dos favoritos. Mas vou responder quando chegar perto do jogo. Hoje não é sobre o Brasil, é sobre Costa do Marfim", afirmou.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.