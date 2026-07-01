Apesar da dificuldade, Martin Odegaard acredita na classificação às quartas de finalWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
“Vamos nos preparar, será um jogo difícil. No futebol tudo é possível, vamos tentar. Veremos o quanto podemos nos manter sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, iniciou o jogador, na zona mista.
“Espero um jogo muito difícil. Eles têm um grande time, vários grandes jogadores. Será um teste duro para nós. Eu os conheço do Arsenal (Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães), são jogadores tops e espero que possamos fazer uma grande batalha”, completou.
Brasil e Noruega vão se enfrentar no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.
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