Apesar da dificuldade, Martin Odegaard acredita na classificação às quartas de final - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Apesar da dificuldade, Martin Odegaard acredita na classificação às quartas de finalWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 11:43





“Vamos nos preparar, será um jogo difícil. No futebol tudo é possível, vamos tentar. Veremos o quanto podemos nos manter sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, iniciou o jogador, na zona mista. Estados Unidos - Capitão da Noruega, Martin Odegaard projetou o duelo com o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de superar a Costa do Marfim por 2 a 1 , na segunda fase, o meio-campista mostrou acreditar em uma nova classificação, mas não espera vida fácil diante da qualidade dos brasileiros.“Vamos nos preparar, será um jogo difícil. No futebol tudo é possível, vamos tentar. Veremos o quanto podemos nos manter sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, iniciou o jogador, na zona mista.