Apesar da dificuldade, Martin Odegaard acredita na classificação às quartas de finalWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Theo Faria
Estados Unidos - Capitão da Noruega, Martin Odegaard projetou o duelo com o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de superar a Costa do Marfim por 2 a 1, na segunda fase, o meio-campista mostrou acreditar em uma nova classificação, mas não espera vida fácil diante da qualidade dos brasileiros.

“Vamos nos preparar, será um jogo difícil. No futebol tudo é possível, vamos tentar. Veremos o quanto podemos nos manter sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, iniciou o jogador, na zona mista.
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“Espero um jogo muito difícil. Eles têm um grande time, vários grandes jogadores. Será um teste duro para nós. Eu os conheço do Arsenal (Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães), são jogadores tops e espero que possamos fazer uma grande batalha”, completou.

Brasil e Noruega vão se enfrentar no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.