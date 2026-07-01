Ancelotti terá que achar uma solução com o que tem em mãosRafael Ribeiro / CBF

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Hugo Perruso
A seleção brasileira só começa na quinta-feira (2) a preparação para as oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Noruega. Com o elenco de folga e se reapresentando nesta quarta à tarde, Carlo Ancelotti terá três treinos para trabalhar a nova formação titular, com o substituto de Lucas Paquetá, que será desfalque por causa de lesão muscular na coxa esquerda.
Após ter encontrado o time ideal durante a Copa do Mundo, o treinador italiano terá que, mais uma vez, mexer nos 11 iniciais. E conta com várias opções que trarão diferentes características na forma de jogar.
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Trio briga por vaga na seleção brasileira

Danilo Santos, Martinelli e Endrick são os nomes mais prováveis para ganhar uma vaga. O volante do Botafogo, inclusive, é quem menos altera a formação tática, mantendo o 4-3-3, com variação para o 4-4-2.
Se não tem a mesma qualidade no passe de Paquetá, Danilo, por sua vez, costuma pisar mais na área e daria mais uma opção para o ataque.
Outra opção para Ancelotti é retomar a ideia inicial pré-Copa dos quatro atacantes. Neste caso, Endrick surge como opção para jogar mais centralizado, como aconteceu no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, com Matheus Cunha mais recuado.
Martinelli também pode ser utilizado aberto pela esquerda - com Vini Jr mais perto da área - ou vindo de trás, como fez contra o Japão.

Jogadores que correm por fora na disputa

Há ainda outras alternativas menos prováveis para a seleção brasileira. Neymar corre por fora, diante da falta de ritmo e condição física paras atuar por muitos minutos em alto nível.
Ederson também pode ser aproveitado no meio, caindo mais pela direita. E Fabinho seria uma opção mais defensiva, o que não faria muito sentido contra a Noruega.