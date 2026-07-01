O comentarista e ex-jogador Walter Casagrande rasgou elogios ao meia-atacante Michael Olise, da França, após a vitória da equipe contra a Suécia por 3 a 0, nesta terça-feira (30), pela Copa do Mundo, e aproveitou para mandar uma indireta a um atleta da Seleção. O ídolo do Corinthians começou seu comentário falando sobre o fato do francês ser o líder de passes para gol do Mundial.
"A assistência dele é genial. Só ele vê o buraco que ele toca a bola. Você fica no campo olhando, aí ele pega a bola, aí de repente ele toca, e você fica assim: 'Caraca, como ele vê o cara entrar ali? Como ele fez isso? Como ele fez aquilo?'. Até agora, para mim, o melhor jogador da Copa do Mundo é o Olise", analisou, durante o programa "Fim de Papo", da 'UOL'.
Em seguida, Casagrande falou da postura do francês e a comparou com um atleta brasileiro, sem especificar qual. "Ele [Olise] é marrento, tem uma marra enorme, mas ele joga demais, está jogando demais. Nós temos jogador brasileiro que tem uma marra enorme e não joga", disparou.
A França avançou de fase na Copa do Mundo após dominar a Suécia e vencer com dois passes para gol de Olise. Agora, o time de Didier Deschamps encara o Paraguai, pelas oitavas de final, neste sábado (4), às 14h (horário de Brasília).
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