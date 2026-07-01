Beccacece, em coletiva de imprensa após eliminação do EquadorReprodução / YouTube

Mais artigos de Gabriel Salotti
Gabriel Salotti
O técnico Sebastián Beccacece deixou o comando da seleção equatoriana após a eliminação para o México, nesta terça-feira (30), na segunda fase da Copa do Mundo. O treinador tinha um contrato com a equipe até o fim do Mundial, e depois da derrota por 2 a 0, ele e a federação optaram por não renovar o vínculo.

"É uma noite triste e dolorosa para o povo do Equador, porque este grupo despertou uma grande expectativa. Não sei o que nos faltou, mas sei o que vivemos, construímos e entregámos. Estamos gratos a todas as pessoas e pedimos desculpa por não termos alcançado o que queriam, mas temos a tranquilidade de quem deu tudo. No futebol, como na vida, um dia às vezes arruína um processo extraordinário", disse, em tom de despedida, ao fim do jogo.
LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Mundo
Beccacece assumiu o Equador em abril de 2024 e classificou o time para a Copa em segundo lugar nas Eliminatórias, atrás apenas da Argentina, com 19 jogos de invencibilidade até a estreia no Mundial. Apesar disso, a derrota na estreia do torneio para a Costa do Marfim e o empate com o Curaçao fizeram a torcida pedir sua saída.

A vitória sobre a Alemanha na última rodada deu ao argentino uma sobrevida, mas ele não resistiu à eliminação após sua equipe ser dominada pelos mexicanos no Azteca.

Beccacece tem 45 anos e já comandou times como Independiente, Racing e Defensa y Justicia, pelo qual ganhou a Recopa Sul-Americana em 2021.