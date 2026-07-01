Beccacece, em coletiva de imprensa após eliminação do EquadorReprodução / YouTube
"É uma noite triste e dolorosa para o povo do Equador, porque este grupo despertou uma grande expectativa. Não sei o que nos faltou, mas sei o que vivemos, construímos e entregámos. Estamos gratos a todas as pessoas e pedimos desculpa por não termos alcançado o que queriam, mas temos a tranquilidade de quem deu tudo. No futebol, como na vida, um dia às vezes arruína um processo extraordinário", disse, em tom de despedida, ao fim do jogo.
A vitória sobre a Alemanha na última rodada deu ao argentino uma sobrevida, mas ele não resistiu à eliminação após sua equipe ser dominada pelos mexicanos no Azteca.
Beccacece tem 45 anos e já comandou times como Independiente, Racing e Defensa y Justicia, pelo qual ganhou a Recopa Sul-Americana em 2021.
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