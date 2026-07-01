Javier Aguirre, técnico do México, após vitória nesta terça-feira (30) - Reprodução / YouTube

Javier Aguirre, técnico do México, após vitória nesta terça-feira (30)Reprodução / YouTube

Publicado 01/07/2026 08:07

O técnico do México, Javier Aguirre, admitiu que faltava apenas um uísque para fechar uma "noite perfeita", nesta terça-feira (30), após a vitória da sua seleção por 2 a 0 sobre o Equador , no estádio Azteca, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva após o confronto, o treinador elogiou a conexão do time com a torcida.

"[Falta] Um uísque. Agora mesmo, um uísque. Só uma dose pequena, com gelo. Não tenho no quarto, o meu acabou. Deixa para lá, não conta para ninguém", disse. Aguirre também relembrou de outras glórias da carreira, destacando como a grande atuação sobre a equipe equatoriana foi o momento mais marcante da sua trajetória.

"Tive a oportunidade de vencer o Brasil e o Uruguai na Copa América, a Itália em um amistoso em Bruxelas e a França na Copa do Mundo. Vivi esses momentos e conquistei grandes triunfos, mas nenhum se compara ao de hoje. É porque acontece em casa, com a nossa gente, e você faz o que se espera de você. Esta noite acabou sendo perfeita", afirmou. "Foi uma atuação impecável, especialmente a conexão com a torcida."



O México volta a campo pelas oitavas de final no próximo domingo (5), às 21h, contra o vencedor de Inglaterra e RD Congo, que se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 13h.