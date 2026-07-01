Haaland não pretende mudar o visual ou tirar o rabo de cavalo - Angela Weiss / AFP

Haaland não pretende mudar o visual ou tirar o rabo de cavaloAngela Weiss / AFP

Publicado 01/07/2026 11:20

O visual de Erling Haaland se transformou em uma marca tão reconhecida quanto seus gols. E, segundo o próprio atacante, existe um motivo curioso para manter o cabelo com o tradicional rabo de cavalo: um conselho de Zlatan Ibrahimovic.



O norueguês, que será adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, explicou por que nunca cogitou mudar o penteado.



"Sabe o que o Zlatan me disse? 'Nunca corte o cabelo porque a força está nele'. O que eu posso fazer? Tenho que ouvi-lo, não é?", contou Haaland durante participação no programa britânico "After Hours with James Corden".

A identificação entre os dois jogadores vai além dos gols. Quando Haaland começava a ganhar espaço no futebol europeu, Ibrahimovic já exibia um visual semelhante, com os cabelos longos presos em um rabo de cavalo. E os dois compartilhavam o mesmo empresário.



O ex-atacante sueco confirmou a história e deu mais detalhes sobre o motivo da sugestão



"Eu realmente acreditava nisso quando estava jogando. Quando as coisas estavam indo bem, eu usava meu rabo de cavalo. Eu o vi com seu longo rabo de cavalo, e meu agente me disse: 'Escuta, eu vi Zlatan nele', e eu disse: 'Mantenha esse cabelo porque vai te levar aonde você quer chegar", recordou Ibrahimovic em participação como comentarista da Fox.





