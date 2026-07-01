Julián Quiñones comemora gol pelo México - Carl de Souza / AFP

Julián Quiñones comemora gol pelo MéxicoCarl de Souza / AFP

Publicado 01/07/2026 13:22

México - Autor do primeiro gol da partida, o centroavante Julián Quiñones foi peça-chave na classificação do México sobre o Equador , na última terça-feira (30). Após o jogo, o atacante do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, fez questão de alfinetar os principais jogadores da seleção rival.

Perguntado sobre Moisés Caicedo, do Chelsea, Willian Pacho, do PSG e Piero Hincapié, do Arsenal, três das maiores estrelas do elenco equatoriano, Quiñones desdenhou do fato do trio atuar em grandes clubes do futebol europeu.

"O fato de eles estarem na Europa não significa que sejam melhores jogadores do que nós. Vimos isso em campo", disse o colombiano-mexicano, em entrevista coletiva após o jogo. Durante a partida, Quiñones já havia protagonizado um momento de atrito com Caicedo, no qual o mandou "calar a boca" e fez o clássico sinal de "silêncio".

Classificado, o México volta a campo neste domingo (5), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida acontecerá novamente no Estádio Azteca, na cidade do México, e o adversário sairá do duelo entre Inglaterra e RD Congo, que acontece na tarde desta quarta-feira (1º).

*Sob supervisão de Pedro Logato