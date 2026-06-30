Lionel Messi é o destaque da Argentina na Copa do Mundo, com seis gols - Divulgação / Seleção argentina

Lionel Messi é o destaque da Argentina na Copa do Mundo, com seis golsDivulgação / Seleção argentina

Publicado 30/06/2026 14:26

Estados Unidos - Presidente de Cabo Verde, José María Neves quer presentear Lionel Messi no duelo com a Argentina, pela segunda fase da Copa do Mundo. A intenção é homenagear o craque e entregá-lo uma camisa da seleção africana, com o número 10.



“Messi é um grande ídolo, um jogador muito respeitado no nosso país. Para muitos cabo-verdianos, é um dos melhores do mundo. Representa a excelência, a perfeição, o que de melhor existe no futebol”, disse o mandatário, em entrevista à ‘Rádio Super Deportivo’.