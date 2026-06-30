Lionel Messi é o destaque da Argentina na Copa do Mundo, com seis golsDivulgação / Seleção argentina
“Messi é um grande ídolo, um jogador muito respeitado no nosso país. Para muitos cabo-verdianos, é um dos melhores do mundo. Representa a excelência, a perfeição, o que de melhor existe no futebol”, disse o mandatário, em entrevista à ‘Rádio Super Deportivo’.
Cabo Verde é uma das sensações desta edição do torneio internacional. No Grupo H, empatou com Espanha (0 a 0), Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0) e avançou ao mata-mata em segundo lugar.
Agora, terá a Argentina pela frente de olho em uma vaga nas oitavas de final. O jogo será na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), em Miami. Quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga precisará ser definida nos pênaltis.
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