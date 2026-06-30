Zico elogiou Bruno GuimarãesReprodução / ESPN

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Pedro Logato
Rio - O meia Bruno Guimarães, de 28 anos, chegou contra o Japão ao número de quatro assistências na Copa do Mundo de 2026. Líder no fundamento, o jogador da seleção brasileira foi elogiado por um dos grandes especialistas em ser garçom: Zico.
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"Ele é um rapaz espetacular, muito legal. Tem uma visão de jogo muito boa, é um cara que se desdobra pela equipe, tem uma participação muito grande, chega muito bem na área. No segundo tempo quase fez um jogo. Ele está sempre perto e tem a calma de ver quem está melhor colocado para fazer o gol", disse em entrevista à "ESPN".
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Bruno Guimarães igualou um feio do Galinho na Copa do Mundo de 1982. Na ocasião, o ídolo do Flamengo também deu quatro assistências pela seleção brasileira. Tostão fez o mesmo na edição de 1970.
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Agora, o meia de Carlo Ancelotti tem outro número como alvo: o de Pelé. Em 1970, o Rei do Futebol deu seis assistências na campanha do Tri e se tornou o principal garçom do Brasil em uma única edição na história das Copas.
 