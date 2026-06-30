Carlo Ancelotti em vitória do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em vitória do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/06/2026 14:20

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, fez sua análise da vitória sobre o Japão e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na visão do ídolo do Corinthians, as mudanças de Carlo Ancelotti foram fundamentais para a virada da equipe.

"Um primeiro tempo muito ruim do meio-campo, que comprometeu todas as ações brasileiras pela lentidão e erros de passe, principalmente de Casemiro e Paquetá. Com a entrada de Endrick no intervalo, no lugar de Paquetá, tudo mudou: o meio-campo ficou mais rápido, os toques mais verticais e o ataque que eu sempre quis ver, com Rayan, Endrick e Vini Jr, que é o mais agressivo que temos", disse em entrevista ao portal "UOL".

Em relação ao placar apertado e a vitória no fim, Casagrande afirmou que o Brasil poderia ter tido melhor sorte na partida e obtido um resultado mais elástico.

"Esse gol só saiu no último minuto dos acréscimos, mas o placar poderia ter sido, sem exagero, de 4 ou 5 a 1. Houve bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha, goleiro fazendo defesas incríveis e chutes perigosos que passaram raspando", afirmou.

Por fim, o ídolo do Corinthians pediu algumas mudanças no time titular. Casagrande deseja mudanças principalmente no meio-campo.

"Será que já não é o momento de Rayan, Endrick e Vinicius Jr. firmarem o ataque titular, com Matheus Cunha ou Danilo Santos no meio-campo, ou até os dois juntos com Bruno Guimarães? Brasil nas oitavas, com um segundo tempo como nos velhos tempos", concluiu.