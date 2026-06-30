Hakimi em ação pela seleção marroquinaPaul Ellis / AFP

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Achraf Hakimi, capitão e principal estrela da seleção do Marrocos, comemorou a classificação da equipe às oitavas de final da Copa do Mundo após a emocionante vitória sobre os Países Baixos, na última segunda-feira (29), pela fase de 16 avos de final.

A seleção africana saiu atrás no placar após gol de Cody Gakpo, aos 71 minutos, mas não desistiu e empatou nos acréscimos com Issa Diop, aos 90+1, levando a decisão para a prorrogação.
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Nas cobranças de pênaltis, o Marrocos desperdiçou a primeira batida, mas conseguiu se recuperar e venceu por 3 a 2, em Monterrey, no México.

"Conseguimos. Não foi fácil. Estou muito cansado agora, mas muito orgulhoso da equipe", afirmou Hakimi.

"Sabíamos que tipo de jogo seria e contra quem estávamos jogando."

"Dissemos, alguns dias atrás, que precisávamos manter o foco e ser fortes, física e mentalmente, pois não sabíamos quanto tempo a partida poderia durar", relembrou.

"Demonstramos grande força mental e conseguimos virar o placar", completou o lateral do Paris Saint-Germain.

Hakimi também agradeceu o apoio da torcida presente em Monterrey.

"Obrigado ao México pelo apoio", declarou.