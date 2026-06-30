Hakimi em ação pela seleção marroquinaPaul Ellis / AFP
A seleção africana saiu atrás no placar após gol de Cody Gakpo, aos 71 minutos, mas não desistiu e empatou nos acréscimos com Issa Diop, aos 90+1, levando a decisão para a prorrogação.
Nas cobranças de pênaltis, o Marrocos desperdiçou a primeira batida, mas conseguiu se recuperar e venceu por 3 a 2, em Monterrey, no México.
"Conseguimos. Não foi fácil. Estou muito cansado agora, mas muito orgulhoso da equipe", afirmou Hakimi.
"Sabíamos que tipo de jogo seria e contra quem estávamos jogando."
"Dissemos, alguns dias atrás, que precisávamos manter o foco e ser fortes, física e mentalmente, pois não sabíamos quanto tempo a partida poderia durar", relembrou.
"Demonstramos grande força mental e conseguimos virar o placar", completou o lateral do Paris Saint-Germain.
Hakimi também agradeceu o apoio da torcida presente em Monterrey.
"Obrigado ao México pelo apoio", declarou.
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