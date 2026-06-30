Hakimi em ação pela seleção marroquina - Paul Ellis / AFP

Hakimi em ação pela seleção marroquinaPaul Ellis / AFP

Publicado 30/06/2026 15:15

Achraf Hakimi, capitão e principal estrela da seleção do Marrocos, comemorou a classificação da equipe às oitavas de final da Copa do Mundo após a emocionante vitória sobre os Países Baixos, na última segunda-feira (29), pela fase de 16 avos de final.



A seleção africana saiu atrás no placar após gol de Cody Gakpo, aos 71 minutos, mas não desistiu e empatou nos acréscimos com Issa Diop, aos 90+1, levando a decisão para a prorrogação.