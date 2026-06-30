Apagado durante boa parte da partida, Haaland apareceu no final do segundo tempo para decidir - Divulgação / Noruega

Apagado durante boa parte da partida, Haaland apareceu no final do segundo tempo para decidirDivulgação / Noruega

Publicado 30/06/2026 16:37





“Vamos para as oitavas, onde haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil. Precisamos ser realistas, vai ser difícil avançar. As chances são pequenas, mas vamos ter que conseguir passar”, disse o jogador, em entrevista logo após o confronto. Estados Unidos - Artilheiro da Noruega, Haaland projetou o duelo com o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O centroavante foi o responsável por selar a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim , já na reta final da partida, nesta terça-feira (30), em Arlington.“Vamos para as oitavas, onde haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil. Precisamos ser realistas, vai ser difícil avançar. As chances são pequenas, mas vamos ter que conseguir passar”, disse o jogador, em entrevista logo após o confronto.

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“Nos preparamos muito e continuamos muito preparados”, completou. “Nos preparamos muito e continuamos muito preparados”, completou.

Brasil e Noruega vão se enfrentar no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em East Rutherford. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.