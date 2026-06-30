Jogadores da Noruega posam para a foto antes da partida contra a Costa do MarfimReprodução / Instagram @herrelandslaget
Brasil nunca venceu a Noruega, que será rival nas oitavas da Copa
O último encontro aconteceu em 2006
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