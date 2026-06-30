Jogadores da Noruega posam para a foto antes da partida contra a Costa do Marfim - Reprodução / Instagram @herrelandslaget

Jogadores da Noruega posam para a foto antes da partida contra a Costa do MarfimReprodução / Instagram @herrelandslaget

Publicado 30/06/2026 16:51 | Atualizado 30/06/2026 16:52

Estados Unidos - O Brasil nunca venceu a Noruega, seleção que vai enfrentará nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os europeus avançaram ao vencerem a Costa do Marfim por 2 a 1 , nesta terça-feira (30), e defendem uma invencibilidade contra a Amarelinha.

Brasil e Noruega já mediram forças em quatro oportunidades. A Seleção soma dois empates e duas derrotas diante dos noruegueses.

O primeiro confronto, em 1988, terminou empatado em 1 a 1. Já em 1997, também em amistoso, a Noruega superou o Brasil por 4 a 2.

Na Copa do Mundo de 1998, Brasil e Noruega mediram forças pela última rodada da fase de grupos. Os europeus venceram por 2 a 1 e garantiram vaga nas oitavas de final do torneio.

O último encontro foi em um amistoso disputado em 2006. Naquela ocasião, as seleções empataram em 1 a 1.

Copa de 2026

Brasil e Noruega voltarão a se enfrentar no próximo domingo (5). As duas seleções vão medir forças no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 17h (de Brasília). Quem levar a melhor avança às quartas de final.

A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas da Copa ao vencer o Japão por 2 a 1. Já os noruegueses derrotaram a Costa do Marfim pelo mesmo placar.