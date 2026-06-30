Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, que está acompanhando a seleção paraguaia na Copa do Mundo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram sensualizando com um biquíni com as cores do seu país. A beldade levou seus fãs ao delírio.
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Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra compareceu a jogo na Califórnia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadro do Salgueiro - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Conhecida como a "Barbie do Paraguai", Eli apareceu em uma piscina de um hotel nos Estados Unidos. A beldade marcou presença na classificação sobre a Alemanha na disputa dos pênaltis.
 
 
 
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Bastante conhecida no seu país, Eli Villagra faz muito sucesso nas redes sociais pela sua beleza. Ela tem mais de 390 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie).