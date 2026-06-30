Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 17:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, que está acompanhando a seleção paraguaia na Copa do Mundo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram sensualizando com um biquíni com as cores do seu país. A beldade levou seus fãs ao delírio.

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Conhecida como a "Barbie do Paraguai", Eli apareceu em uma piscina de um hotel nos Estados Unidos. A beldade marcou presença na classificação sobre a Alemanha na disputa dos pênaltis.

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Bastante conhecida no seu país, Eli Villagra faz muito sucesso nas redes sociais pela sua beleza. Ela tem mais de 390 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie).